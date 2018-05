Roma, Marcano sbarca: "Io ci sono"

Ivan Marcano è atterrato a Roma!#ASRoma https://t.co/MKeStfJlTP — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 maggio 2018

Ora che è atterrato a, non ci sono più dubbi: Ivansarà uno dei prossimi difensori giallorossi. Un gran colpo, quello chiuso da. Il giocatore è sbarcato a Roma intorno alle 19.15 indossando, come si vede nel video pubblicato dal club sui social, un paio di sciarpe della squadra. Si tratta di un vero e proprio gigante della difesa, un metro e 90 centimetri per 74 chilogrammi: il contratto di Marcano con ilscade il prossimo 30 giugno e quindi il classe 1987 arriva nella Capitale a parametro zero. Firmerà un contratto triennale da due milioni di euro a stagione più bonus.