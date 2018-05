Roma, Marcano ha detto sì: in settimana visite e firma

Il mercato della Roma è entrato nel vivo. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Ante Coric, i giallorossi hanno portato a termine il secondo colpo dell'estate assicurandosi il difensore del Porto Ivan Marcano, che dopo giorni ha ceduto alla corte del ds Monchi.

Vero e proprio gigante della difesa, un metro e 90 centimetri per 74 chilogrammi, il contratto di Marcano con il Porto scade il prossimo 30 giugno e quindi il classe 1987 arriverà nella Capitale a parametro zero. Il giocatore è atteso in città mercoledì pomeriggio e stando a quanto riporta Sky il giorno successivo dovrebbe sostenere le visite mediche. Per lui a Roma è pronto un contratto triennale a due milioni di euro a stagione più bonus.