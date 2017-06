Roma, Manolas-Zenit può saltare: c'è il Chelsea

L'unica certezza è che Kostas Manolas ha preferito rinunciare alle visite mediche già in programma con lo Zenit. Tutto il resto rientra nel campo delle voci e delle indiscrezioni. E dei "capricci", appunto. Perché sembra che dietro la decisione del difensore greco di rimandare l'accordo con il club russo ci sia la richiesta di non essere pagato in rubli, la moneta locale.



O magari, c'è l'inserimento di un'altra squadra. Sul difensore della Roma, infatti, pare che ci sia anche il Chelsea con Antonio Conte pronto a offrire intorno ai 40 milioni per il greco: i giallorossi avevano già trovato l'accordo con lo Zenit per 30 milioni più 5 di bonus, ma Manolas ha fatto saltare, almeno temporaneamente la trattativa. Che sia destinato a cambiare comunque aria appare scontato, sebbene abbia messo il "like", su Instagram alla nuova maglia bianca della Roma. Gli piace, ma non è detto che la indossi.