Roma-Manolas, ultimatum: "O vai allo Zenit o resti"

"O vai allo Zenit o non ti muovi". Il messaggio recapitato dalla Roma a Kostas Manolas aveva più o meno questo contenuto e anche questo tono. I "capricci" del difensore greco non sono piaciuti al club giallorosso che aveva già trovato l'accordo per la cessione del difensore in coppia con Leandro Paredes per una cifra complessiva di 60 milioni più 7 di bonus: Manolas ha spiazzato tutti saltando le visite mediche in programma mercoledì mattina e ora si trova in Grecia, dove la sua compagna sta per partorire.



Sembrava che alla base dei suoi tentennamenti ci fosse un contrasto con lo Zenit sulla valuta da prendere in considerazione per l'ingaggio, perché Manolas non voleva essere pagato in rubli. Sono emerse poi pressioni sull'agente del giocatore da parte di altri club, in particolare il Chelsea, interessati al giocatore. La Roma, però, ha già chiuso l'accordo con lo Zenit e non torna indietro: al momento l'impressione è che Manolas possa riconsiderare il suo temporaneo no e trasferirsi in Russia.