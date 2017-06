Roma, Manolas: "Nainggolan, abituati alla pioggia..."

L'ha detto anche Totti, quindi nessun romanista può offendersi per le parole di Koastas Manolas: "A Nainggolan non piace la pioggia - ha spiegato a Premium Sport -, ma è tra i più forti del mondo e deve abituarsi pure a quello se vuole giocare nelle squadre più forti del mondo, perché può farlo, è un fenomeno". Il riferimento è al possibile trasferimento in Inghilterra del centrocampista belga. Tra le squadre più forti, dunque, non c'è la Roma: del resto lo dicono i risultati internazionali e - com'è noto - anche il capitano: "La Champions? Diciamoci la verità: non siamo all'altezza di Barcellona, Bayern e Real".



Al momento, però, la Roma sembra lontana anche dalla Juve: "È difficile dire che puntiamo allo scudetto - spiega ancora Manolas - La Juve è molto forte e come vediamo non perde neppure un punto. Ora siamo a -8 e adesso è dura, il nostro obiettivo è andare in Champions e abbiamo anche un'importantissima partita contro la Lazio in Coppa Italia, dove dobbiamo dare tutto. Possiamo ribaltare il risultato dell'andata (2-0, n.d.r.), siamo più forti e dobbiamo solo dimostrarlo sul campo"



Stando alle voci di radiomercato, andrebbe ribaltato anche il futuro di Manolas, che sembra lontano dalla Roma: "Il mio futuro è nelle mani della Roma - dice lui -: se vuole tenermi sa cosa deve fare, se vuole vendermi non posso fare niente".