Roma, Luca Pellegrini verso il Psg

Luca Pellegrini è impegnato a recuperare dal secondo grave infortunio degli ultimi cinque mesi: il giovane difensore classe 1999 della Roma era tornato in campo a dicembre dopo la lesione al crociato ma si è poi procurato una frattura alla rotula che lo terrà lontano dai campi almeno un altro mese.



Nel frattempo il club giallorosso spera di risolvere la situazione relativa al suo contratto che scade a giugno e per il quale non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo: secondo Il Tempo, le trattative con Enzo Raiola (cugino di Mino) sono in alto mare e proprio per questo l'agente sta valutando le offerte di altri club, in primis il Paris Saint Germain.



Di Francesco non vorrebbe perdere a zero Pellegrini anche perché, prima degli infortuni, lo aveva aggregato alla prima squadra ritenendolo un sicuro prospetto.