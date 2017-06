Roma, l'idea di Totti: rinviare l'addio e giocare a Miami da Nesta...

Il 28 maggio all'Olimpico contro il Genoa sarà l'ultima partita di Francesco Totti con la maglia della Roma. Ormai non ci sono più dubbi. Ma il numero 10 giallorosso potrebbe clamorosamente rinviare l'addio al calcio e andare a giocare altrove. L'ultima idea del fuoriclasse è infatti quella di trasferirsi negli Stati Uniti, più precisamente nel Miami Fc allenato da Alessandro Nesta che milita nella North American Football League, una sorta di seconda serie americana. Il proprietario del club è l'italiano Riccardo Silva e anche questo potrebbe in qualche modo favorire l'operazione.



L'idea, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, starebbe maturando dopo quanto avvenuto domenica contro la Juventus: Totti è entrato in campo a due minuti dal termine senza riuscire a toccare palla e al triplice fischio ha abbandonato il rettangolo verde visibilmente contrariato senza salutare i tifosi ed evitando accuratamente di incrociare lo sguardo del 'nemico' Spalletti. Per il capitano si è trattato di un'umiliazione inaccettabile: un'umiliazione che potrebbe davvero spingerlo lontano dalla Capitale e vicino all'amico Nesta. Del resto Totti non si sentirebbe abbastanza tutelato dalla società (Pallotta si è schierato apertamente con il tecnico) e così sarebbe 'in pericolo' il futuro da dirigente giallorosso al fianco del nuovo ds Monchi.