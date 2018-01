Roma, l'agente nega l'addio di Alisson verso Liverpool

La voce è partita dal Brasile e in Inghilterra non hanno perso tempo a rilanciarla: "Dopo aver confermato l'algerino Mahrez, il Liverpool è prossimo ad annunciare il portiere della Seleçao, Alisson Becker: trattativa avanzata". È il giornalista Gustavo Fogaça Guffo, di Radio Gaucha, a lanciare l'indiscrezione che sarebbe davvero clamorosa, anche perché non saranno due-tre risultati negativi e il caso Nainggolan a spingere la Roma a smobilitare.



La smentita, secca, è arrivata dall'agente del portiere: "Non si muove da Roma" ha detto Ze Maria, contattato da Premium Sport. Alisson, oltretutto, è uno degli elementi di forza della squadra, non solo perché è rimasto a lungo il portiere meno battuto della Serie A, ma anche perché con le sue parate ha fatto dimenticare Szczesny dopo essere rimasto nell'ombra per un anno: anche in termini strettamente economici, oltre che sportivi, non sembrerebbe un affare cedere un giocatore di 25 anni che sembra in netta crescita e può veder crescere la propria valutazione di mercato da qui a qualche mese.