Roma, Karsdorp vicino, Emerson Santos e Seri pure

Il triplo colpo è vicino: Monchi sta per chiudere altre tre operazioni dopo aver portato a Roma Hector Moreno, difensore della nazionale messica subito in gol al debutto nella Confederations Cup. I giallorossi, infatti, sono vicinissimi a Rick Karsdorp, terzino destro de Feyenoord, Emerson Santos, difensore del Botafogo, e Jean Michael Seri, centrocampista del Nizza.



Karsdorp, classe 1995 seguito anche dall'Inter, sarebbe già nella capitale per firmare: è il giocatore che ha creato più occasioni (40, dati Opta) nell'ultimo campionato olandese vinto dal Feyenoord. Emerson, anche lui classe 1995, è un giocatore dalle caratteristiche piuttosto simili a quelle di Rüdiger: difensore centrale che può essere adattato anche a destra. Più noto e più esperto, sicuramente, Seri, che a luglio compirà 26 anni e che nella stagione da poco conclusa si è messo in luce col Nizza, segnando anche 7 gol in 34 partite. Centrocampista centrale di un 4-2-3-1, ha caratteristiche da incursore, ma sa far valere la sua dinamicità in entrambe le fasi. Ha il contratto in scadenza nel 2019, la Roma gli ha offerto un quadriennale e l'agente è già nella capitale per trovare l'accordo.