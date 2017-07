Roma, in vendita anche Manolas: Monchi, quando inizi a comprare?

Ancora poche ore e poi sarà raduno. Finalmente all'opera sui campi di Pinzolo, da venerdì pomeriggio, la nuova Roma di Eusebio Di Francesco. E mentre Alessandro Florenzi dopo l'annus horribilis è pronto a ripartire, ci si interroga su questo mercato giallorosso che finora è stato straordinario nelle cessioni, molto meno negli acquisti.

L'elenco è prezioso, come le casse di Trigoria: Szcesny e si sapeva, Salah, pagato con i bonus 50 milioni dal Liverpool, Rudiger, finito al Chelsea per 39 mln quando era stato battezzato da Monchi incedibile e con Mario Rui ad un passo dal Napoli.

Due le situazioni in lista d'attesa, per così dire: Radja Nainggolan, mai definito incedibile, ma perno della Roma che verrà, che tuttavia non ha ancora rinnovato il suo contratto con i giallorossi e Kostas Manolas, che ha rovinato per qualche ore la vita a Monchi rifiutando lo Zenit che aveva offerto 35 milioni di euro. Se qualcuno – magari il Psg come scrivono in Francia o una squadra di Premier - avesse voglie di spendere questi soldi, via libera anche al greco che non è al diapason nel gradimento di società e spogliatoio (come dimostra la recente rissa con Dzeko).

Poi ci sono gli acquisti. Allison promosso dopo l'embargo voluto da Spalletti, Pellegrini gran conoscenza di Di Francesco, Moreno e Karsdorp con Gonalons, che potrebbe diventare il fattore del nuovo centrocampo della Roma.

Mancano all'appello, tra gli altri, un attaccante esterno e un difensore duttile. I soldi ci sono, le qualità sul mercato di Monchi sono note a tutti, ma l'idea che la Roma a Pinzolo sia quella che vedremo in campionato e in Champions sta sfumando con le ore che passano. E dato che per 15 giorni ci sarà una tourneè negli Stati Uniti molto probabile che - come l'anno scorso - tutti i tasselli richiesti possano posizionarsi solo ad agosto a pochi giorni dal via ufficiale della stagione.