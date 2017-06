Roma, in sette per una panchina: si apre il casting per il dopo Spalletti

In sette per una panchina. Si attende soltanto l'addio ufficiale per dare inizio al casting. Luciano Spalletti manterrà la parola data. Senza trofei lascerà la Roma. A quel punto la società dovrà dare la caccia al sostituto. L'ultima parola sarà di James Pallotta, ma la scelta sarà probabilmente nelle mani del nuovo direttore sportivo Monchi. Quasi scontato accostare all'ex Siviglia il suo compagno di viaggio e di successi Unai Emery. Ha un ingaggio molto alto, forse troppo, ma non è escluso che lasci Parigi dopo la disfatta del Camp Nou.



A proprosito di Siviglia piace anche Jorge Sampaoli. Attenzione però che la federazione argentina potrebbe anticipare tutte le pretendenti essendo uno specialista delle nazionali come dimostrano i successi col Cile. Restando in Sudamerica anche Mauricio Pochettino è un profilo che stuzzica, anche se i troppi piazzamenti rischiano l'etichetta di eterno secondo. E a Roma ora si vuole vincere.



\Non mancano neppure i proifili di casa nostra. Roberto Mancini è stato avvistato dalle parti dell'ufficio legale molto vicino a Pallotta. Non preoccupa il suo passato laziale, quanto la richiesta di investimenti.



Un profilo meno pretenzioso è quello di Gasperini che sa adattarsi e lanciare i giovani, ma dopo il fallimento con l'Inter, è pronto per le pressioni di un'altra big? Nella lista però figurano anche due ex. Montella e Di Francesco hanno vestito la maglia giallorossa da giocatori. Sono amati dalla piazza e dai senatori, ma è davvero il momento giusto?

GABRIELE CATTANEO