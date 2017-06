Roma, in Inghilterra sono sicuri: Salah a un passo dal Liverpool

Le mani del Liverpool su Mohamed Salah. I media inglesi sono sicuri, l'egiziano è vicinissimo al ritorno in Premier League destinazione Reds, che avrebbero messo sul piatto un'offerta da circa 40 milioni di euro.

Come riporta Bein Sports, la trattativa sarebbe in fase molto avanzata, tanto che l'agente del giocatore, Ramy Abbas, è volato poche ore fa a Londra per raggiungere l’accordo con il club d’oltremanica. Sebbene altre fonti riportino che l'agente sia a Londra per altri motivi, per i media inglesi l'affare è già quasi fatto e la proposta soddisfa la Roma (nel 2015 fu acquistato dal Chelsea per 20,5 milioni).

Un ulteriore indizio sulla concretezza della trattativa arriva dai social: l’agente di Salah ha iniziato a seguire su Twitter la pagina ufficiale del Liverpool. Niente di importante? Eppure successe la stessa cosa prima che l'egiziano arrivasse alla Roma...

Il sostituto di Salah in casa Roma si chiamerebbe Berardi, pallino del prossimo tecnico Di Francesco, che è intenzionato a portarselo nella Capitale da Sassuolo: i neroverdi chiedono 40 milioni, ma la cifra può essere ammortizzata con l'inserimento nell'affare dei giovani Marchizza e Tumminello. Oltre a Berardi, ecco spuntare la candidatura di Matteo Politano: "Se mi piacerebbe seguire Di Francesco alla Roma? A chi non piacerebbe?".