Roma, il Liverpool supera il Real Madrid per Alisson: offerta da 65 milioni

Era inizio giugno quando Alisson giurava che il suo futuro si sarebbe deciso prima dei Mondiali 2018, poi il torneo in Russia è partito e lui ha messo tutto in standby: ora che il Brasile è stato eliminato, è arrivato il momento di fare chiarezza. Il Real Madrid - con cui il giocatore ha un accordo - spinge da settimane ma non ha mai formulato l'offerta richiesta dalla Roma (che non ha particolari esigenze di cessioni, se non la tentazione di generare un'enorme plusvalenza), ora c'è una novità: l'inserimento del Liverpool.



Come spiega La Gazzetta dello Sport, i Reds (probabilmente convinti dagli errori di Karius) vogliono un nuovo portiere e avrebbero avvicinato la fatidica cifra chiesta dai giallorossi di 70 milioni di euro: pronti 60 milioni più cinque di bonus. Alisson, che pure preferirebbe l'opzione Real Madrid, potrebbe essere convinto dall'ingaggio: sei milioni a stagione per cinque anni, un milione in più dell'offerta blancos.



Se la Roma dovesse cedere il brasiliano, rimangono valide le opzioni Areola e Sirigu.