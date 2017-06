Roma, il Chelsea prepara una maxi-offerta per Rudiger

Manca ormai poco più di un mese all'apertura del calciomercato e le trattative cominciano già a entrare nel vivo: secondo quanto appreso da Premium Sport, il Chelsea è pronto ad avanzare un'offensiva a gennaio per Antonio Rudiger. I Blues sono disposti a mettere sul piatto una cifra superiore ai 30 milioni di euro per portare il tedesco classe '93 a Stamford Bridge.



Dopo l'arrivo di David Luiz nella sessione estiva, la dirigenza del club londinese vuole regalare un altro difensore di livello ad Antonio Conte. L'ex Stoccarda può giocare sia da centrale sia da terzino e permetterebbe all'allenatore italiano di passare alla difesa a tre in caso di necessità. I giallorossi hanno speso 13 milioni per aggiudicarsi Rudiger e, in caso di cessione, potrebbero vedere concretizzata una plusvalenza davvero importante.