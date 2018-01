Roma, il Chelsea apre a Dzeko ma senza aumento

Giorno dopo giorno, ora dopo ora il passaggio di Edin Dzeko al Chelsea regala sempre nuovi colpi di scena. Al di là delle dichiarazioni di Monchi, la situazione resta in stand by: l'attaccante vuole un contratto che lo porti almeno fino ai 34 anni, cioè fino a giugno 2020, e i Blues avrebbero aperto a questa soluzione a patto di lasciare invariato lo stipendio che prende oggi alla Roma (4,5 milioni di euro). Dzeko allora ha rilanciato: "Allunghiamo l'accordo fino al 2021" trovando il muro alzato degli inglesi.



Quello che emerge nelle ultime ore è che il bosniaco in futuro vorrebbe esaudire il sogno suo e della sua famiglia di trasferirsi in California: lì giocherebbe probabilmente nei Los Angeles Galaxy, in Mls. Prima, però, vuole l'Europa alle sue condizioni.



Il Chelsea (che non ha gradito le parole di Conte) sarebbe irritato per questo tira e molla e, come svela il nostro Claudio Raimondi, avrebbe sondato Rondon del Wba e Giroud dell'Arsenal (oltre a Kurzawa del Psg che farebbe saltare pure l'affare Emerson): una sorta di messaggio indiretto al bosniaco: "Non tirare troppo la corda". Affare saltato? No, l'apertura Blues significa che si tratta, ma una rottura non sarebbe più così improbabile.