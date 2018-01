Roma: il Chelsea a un passo da Emerson, Dzeko in bilico

Si scalda l'asse Londra-Roma tra Chelsea e giallorossi. L'affare Emerson Palmieri procede spedito, tanto che si parla di visite mediche già stabilite per settimana prossima: 20 milioni di euro più bonus l'offerta che ha convinto la dirigenza romanista.



Monchi e Pallotta, invece, riflettono ancora sulla situazione di Edin Dzeko, visto che Antonio Conte vorrebbe pure lui: la proposta è di 30 milioni cash e non oltre perché avvicinandosi a quota 40 si dirigerebbero invece su Andy Carroll del West Ham. L'attaccante è tentato di tornare in Premier League (aveva giocato dal 2011 al 2015 al Manchester City), lo stesso presidente giallorosso avrebbe intenzione di valutare seriamente la proposta considerando che Dzeko va verso i 32 anni e in casa c'è un investimento importante come Schick.



Ad ogni modo, nessuna decisione verrà presa prima di Inter-Roma, snodo delicato della stagione. Anche perché c'è da considerare l'insistenza cinese del Guangzhou Evergrande per Radja Nainggolan: "scegliendo" di cedere il Ninja, non ci sarebbe alcun sacrificio nel reparto offensivo di Di Francesco.