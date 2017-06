Roma, Grenier arriva in prestito dal Lione

La Roma mette a segno il primo colpo in entrata della sessione di calciomercato di gennaio: il nome scelto dai giallorossi è quello di Clement Grenier. Il centrocampista offensivo francese del Lione, 26 anni appena compiuti, arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3,5 milioni di euro: trovato l'accordo con il club (battuta la concorrenza di squadre inglesi) e ottenuto pure il sì del giocatore. Grenier è già nella Capitale, sabato previste visite e firma sul contratto.



Grenier quest'anno è stato poco utilizzato da Genesio, solo 6 presenze in totale (4 in Ligue 1 per 29 minuti giocati, una in Champions e Coupe de la Ligue) e ha sofferto la concorrenza di Tolisso e Fekir e ora cerca quel rilancio che Spalletti gli promette.