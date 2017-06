Roma, Gerson va al Lille: prestito con diritto di riscatto a 18 milioni

Ciao Gerson, vai e torna più forte. La Roma lo lascia andare: a rinforzare il centrocampo è arrivato Grenier, il brasiliano di 19 anni che sembrava un fenomeno per ora va via e fa il percorso inverso rispetto al nuovo acquisto, dall'Italia alla Francia. Il Lille, infatti, lo avrà in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, più o meno la cifra che i giallorossi - come pubblicato sul bilancio - versarono alla Fluminense per averlo (18,9 milioni per la precisione).



Per Gerson è una nuova chance, anche se non è detto che al Lille abbia il posto fisso in squadra, dovrà conquistarselo. Con la maglia della Roma ha giocato sempre in Europa League (6 presenze su 6), quasi mai in campionato: 4 partite, due sole volte titolare. La cosa strana è che una di queste fu nel big match contro la Juve: Salah, convalescente, era in panchina, e Spalletti schierò il brasiliano dal 1' a destra nel 4-2-3-1. Una mossa a sorpresa che non funzionò, tanto che Gerson fu sostituito all'intervallo. È rimasto un oggetto più o meno misterioso: se a Lille si dimostrerà forte, magari la Roma riavrà 18 milioni.