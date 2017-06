Roma, Gerson resta: saltata la trattativa con il Lille, "persi" 18 milioni

Un capriccio, o più verosimilmente una ferrea volontà di guadagnare più soldi: Gerson ha detto no al Lille e così è saltata una trattativa che sembrava ormai già conclusa. Pare che sia stato il padre del giocatore, che lo rappresenta, a mandare a monte l'affare, così, mentre i francesi provano a rimediare con il laziale Kishna (che tra l'altro ha caratteristiche ben diverse), per la Roma è un "danno" economico da 18 milioni. Almeno per il momento.



L'accordo tra i giallorossi e il Lille era già stato trovato: 5 milioni per il prestito oneroso, 13 per il riscatto, non obbligatorio, ma molto probabile vista la cifra considerevole che avrebbero speso i francesi per averlo in rosa appena 5 mesi. Gerson, però, ha fatto saltare tutto, così la Roma si ritrova un "esubero" in organico. In questa prima parte di stagione ha giocato appena 4 volte in campionato, due da titolare, di cui una con la Juve. Avrà modo di rifarsi: la Roma, per averlo, lo ha pagato 18,9 milioni al Fluminense. E forse si aspettava di più anche se ha soltanto 19 anni.