Roma, Florenzi vicino al rinnovo, Manolas pure

A Roma cresce l'attesa per il derby, sperando di non perdere un possibile grande protagonista come Nainggolan. Nella capitale, per assistere alla sfida di sabato con la Lazio, potrebbe arrivare anche il presidente Pallotta che intanto ha dato l’ok al d.s. Monchi per i rinnovi di contratto che riguardano Florenzi e Manolas, entrambi in scadenza nel 2019.



Florenzi presto firmerà il nuovo accordo che lo legherà alla Roma fino al 2023 e arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Si sta per chiudere anche la lunga telenovela legata a Manolas: da due anni il difensore greco sta discutendo il rinnovo. C’è ancora differenza tra richiesta del giocatore, 4 milioni di euro, e l’offerta della Roma, 3 milioni a cui aggiungere vari bonus. L’accordo potrebbe trovarsi a metà strada con l’inserimento di una clausola rescissoria di poco superiore ai 30 milioni di euro con nuovo accordo che verrebbe prolungato fino al 2021.