Roma, finalmente Schick: tifosi in delirio a Fiumicino

Patrik Schick è sbarcato a Roma tra l'entusiasmo dei tifosi. L'attaccante ceco èp arrivato in serata a Fiumicino dopo che i giallorossi hanno trovato l'accordo con la Sampdoria nell'incontro andato in scena questa mattina nella Capitale. La società di Pallotta verserà subito nelle casse del club ligure 5 milioni (prestito oneroso) e altri 33 (pagabili in quattro anni) al momento del riscatto (obbligatorio) per un totale di 38 milioni complessivi.



Al giocatore - arrivato nella Capitale molto sorridente - andranno invece 2,5 milioni netti a stagione per 5 anni. La punta ceca, dopo molti tentennamenti, si è convinta ad accettare la proposta dei capitolini che lo hanno corteggiato a lungo (si è speso in prima persona anche Totti): "Sono sereno, la Roma è la squadra giusta per me" ha detto Schick prima di partire per Roma, dove domattina sosterrà le visite mediche.



Il 21enne giocherà all'Olimpico dopo aver visto sfumare il passaggio alla Juve per i problemi (oggi del tutto superati) emersi nel corso delle visite mediche ed essere stato seguito dall'Inter, impossibilitata però a chiudere per il Fair Play Finanziario.



"Adesso posso dire che Schick è romano e romanista - aveva confermato Ferrero al termine dell'incontro di questa mattina - e per noi è uno shock averlo dato via. Sono contento sia arrivato alla Roma perchè ci ho messo il cuore a farlo venire. Il giocatore è contento. L'importante è che la Roma lo tratti bene perché è un mio gioiello".

Festa doppia per i tifosi: arriva anche Kristyna