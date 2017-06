Roma-Feghouli, si tratta col West Ham: lunedì è il giorno decisivo

Spunta la pista Feghouli in casa Roma. Il blitz a Londra di Frederic Massara sembrava avere Musonda e Deulofeu tra i principali obiettivi, ma la novità dell'ultima ora è il forte interesse dei giallorossi per l'algerino del West Ham in passato accostato spesso all'Inter. Spalletti ha chiesto (e pretende) che "i giocatori partiti vengano sostituiti", così dopo l'addio di Iturbe ha bisogno di un esterno d'attacco: il d.s., allora, è in trattativa per Sofiane Feghouli, arrivato quest'estate in Premier dal Valencia. Fuori un mese per infortunio tra agosto e settembre, l'algerino ha fatto fatica ad ambientarsi in Inghilterra e ha giocato solo spezzoni di partita: gli Hammers, pertanto, vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto, mentre la Roma chiede un prestito con il semplice diritto di riscatto intorno ai 12-13 milioni. Lunedì è il giorno decisivo per la chiusura dell'affare. Al momento rappresenta l'opzione principale, perché l'Everton sembra non voler più cedere Deulofeu e Musonda, in forza al Betis ma di proprietà del Chelsea, sarebbe più un investimento in prospettiva. Sullo sfondo c'è sempre la pista Jesé, che dovrebbe lasciare il Psg, ma ha un ingaggio pesante.