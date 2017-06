Roma, è tutto fatto per Gonalons: con il Lione si chiude a 5 milioni

Terzo colpo di mercato per la Roma. I giallorossi hanno praticamente chiuso per Maxime Gonalons: al Lione dovrebbero andare complessivamente 5 milioni di euro: 3 subito e 2 il prossimo anno. Il club capitolino è riuscito dunque a convincere la società francese che inizialmente chiedeva 10 milioni.



Il centrocampista 28enne si legherebbe alla Roma con un contratto quadriennale da circa 2,7 milioni bonus compresi. Le visite mediche con ogni probabilità si svolgeranno all'inizio della prossima settimana.



Dopo Moreno e Karsdorp Di Francesco avrà dunque a disposizione un altro rinforzo: la squadra dell'ex tecnico del Sassuolo comincia a prendere forma. Del resto dopo la cessione di Salah e quella, ormai in dirittura d'arrivo, di Paredes non mancano le risorse economiche a Trigoria.