Roma, è Defrel la chiave per arrivare a Cristante

Forte dei ricavi ottenuti grazie alla Champions League, la Roma comincia a programmare la nuova stagione e il mercato dei giallorossi entra nel vivo. Il grande obiettivo per il centrocampo di Di Francesco è Bryan Cristante, che nell'ultima stagione con Gasperini è letteralmente esploso (12 gol stagionali tra Serie A ed Europa League) attirando le attenzioni di molti grandi club (la Juventus su tutti).

L'Atalanta non vorrebbe cedere uno dei suoi gioielli ("Sarebbe un peccato perderlo" ha detto il presidente Percassi alla Gazzetta dello Sport), ma sa benissimo che trattenerlo sarà complicato e quindi vuole ottenere il massimo dalla sua cessione. Per convincere i bergamaschi, riporta Tuttosport, Monchi avrebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, per una valutazione complessiva di 25/30.

L'ex Cesena potrebbe trovare a Bergamo una piazza in cui rilanciarsi dopo un'annata altamente negativa (soltanto un gol e per giunta su rigore) e condizionata dagli infortuni e per i nerazzurri potrebbe essere la soluzione al problema del gol, ma il presidente Percassi non si sbilancia: "Defrel nel mirino? Non faccio nomi in questo momento, ma posso dire che in questa squadra per fortuna segnano tutti".