Roma: Dzeko "primo" a Trigoria, il Chelsea vira su Benteke

Il primo giocatore della Roma a varcare i cancelli di Trigoria è stato Edin Dzeko. Sì, proprio lui: la telenovela di calciomercato, evidentemente, non lo distrae più di tanto, considerando anche il gol segnato al 91' contro la Sampdoria. La voglia di allenarsi e dare il massimo per il club in cui gioca adesso resta intatta, indipendentemente da come andrà a finire col Chelsea.



L'affare è molto più complicato di quanto potesse sembrare qualche giorno fa: il nodo resta la differenza tra l'offerta del Chelsea e la richiesta di Dzeko. Il club spinge affinché il giocatore accetti un contratto di un anno e mezzo con stipendio da 8 milioni a stagione, oppure è disposto ad arrivare fino al 2020, ma senza andare oltre i 4,5 a stagione. Il giocatore non ci sta e chiede il biennale con un aumento dell'attuale ingaggio fino a 6-7 milioni, oppure un contratto alla stessa cifra che precepisce in giallorosso, ma fino al 2021.



Secondo i rumors in Bosnia, la moglie avrebbe spiegato che si trasferiranno solo se le richieste contrattuali saranno accettate. In Inghilterra vanno oltre e scrivono che l'affare potrebbe saltare per "colpa" di Antonio Conte: le ultime esternazioni, con le lamentele sul calciomercato, non sono piaciute al club che così starebbe pensando di far saltare la trattativa. In realtà nulla è sfumato e tutto è ancora possibile. Intanto, però, il club ha fatto un sondaggio col Crystal Palace per un possibile scambio Benteke-Batshuayi.

LA FOTO DELLA MOGLIE SU INSTAGRAM

Amra Silajdzic, moglie di Dzeko, ha pubblicato nelle storie di Instagram la foto del Colosseo con sopra un cuore disegnato: testimonianza d'amore alla città dove vuole restare o saluto alla Capitale?