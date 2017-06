Roma, Dzeko piace al Real Madrid: Zidane lo vuole al posto di Morata

La classifica dei capocannonieri della Serie A porta un nome nuovo, quello di Edin Dzeko. Dopo aver siglato una doppietta contro la Fiorentina, ora il bosniaco è a quota 17 reti e grazie alle sue prodezze l'asso della Roma è finito nel mirino di diversi club.



Secondo quanto rivela il quotidiano madrileno As sulla punta giallorossa ci sarebbe il Real Madrid. I blancos sono alla ricerca di un centravanti di statura internazionale anche perché a fine stagione sono probabili le partenze di Benzema e Morata. L’ex juventino, infatti, quest’estate potrebbe raggiungere Conte al Chelsea. L’attaccante verrebbe inserito nella trattativa che riporterebbe nella città spagnola il portiere Courtois, ex Atletico Madrid e ora ai Blues.



Dzeko, dunque, interessa molto al Real Madrid e soprattutto a Zidane che lo vedrebbe bene insieme ai due fuoriclasse intoccabili: Cristiano Ronaldo e Bale. A Madrid, però, non si segue solo il capocannoniere ma anche Aubemeyang, per il quale il Borussia Dortmund ha già rifiutato un'offerta da 70 milioni.