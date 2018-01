Roma: Dzeko non si sblocca, ultimatum del Chelsea

Il primo giocatore della Roma a varcare i cancelli di Trigoria venerdì mattina è stato Edin Dzeko. La voglia di allenarsi e dare il massimo per il club in cui gioca adesso resta intatta, indipendentemente da come andrà a finire col Chelsea.



L'affare è molto più complicato di quanto potesse sembrare qualche giorno fa: il nodo resta la differenza tra l'offerta del Chelsea e la richiesta di Dzeko. Il club spinge affinché il giocatore accetti un contratto di un anno e mezzo con stipendio da 8 milioni a stagione, oppure è disposto ad arrivare fino al 2020, ma senza andare oltre i 4,5 a stagione. Il giocatore non ci sta e chiede il biennale con un aumento dell'attuale ingaggio fino a 6-7 milioni, oppure un contratto alla stessa cifra che precepisce in giallorosso, ma fino al 2021.



In Inghilterra scrivono anche che l'affare potrebbe saltare per "colpa" di Antonio Conte: le ultime esternazioni, con le lamentele sul calciomercato, non sono piaciute al club. O l'affare troverà una conclusione positiva entro il weekend o i Blues vireranno su altri obiettivi. Sondaggio col Crystal Palace per un possibile scambio Benteke-Batshuayi, c'è anche l'idea del prestito di Giroud dall'Arsenal. Offerto anche l'ex Inter Arnautovic (West Ham). In caso di fallimento della trattativa Dzeko, rischierebbe di saltare anche Emerson Palmieri.

LA FOTO DELLA MOGLIE SU INSTAGRAM

Amra Silajdzic, moglie di Dzeko, ha pubblicato nelle storie di Instagram la foto del Colosseo con sopra un cuore disegnato: testimonianza d'amore alla città dove vuole restare o saluto alla Capitale?