Roma, Dzeko irremovibile con il Chelsea

Le immagini girate in esclusiva ieri da Premium Sport avevano in qualche modo dato un'accelerata a quella che potrebbe essere la trattativa più importante per il calcio italiano nel mercato di gennaio. Edin Dzeko è cercato dal Chelsea ma non ha ancora detto sì: vuole assolutamente un contratto fino al 2020, anche a costo di far saltare il trasferimento.



L'attaccante bosniaco ha gradito la telefonata di Antonio Conte, che gli ha promesso spazio, ma non accetterà deroghe sulle condizioni economiche. La politica del Chelsea per gli over 30 prevede solo contratti annuali, da qui l'offerta di un contratto fino al 2019 (con opzione di rinnovo per un'altra stagione) a cifre alte (circa 8 milioni), il bosniaco spinge per un biennale anche a cifre più basse (sui 6 più bonus).

È proprio la questione durata del contratto a frenare la trattativa - che non è saltata anche se la giornata di giovedì sarà decisiva - perché l'accordo tra le due società c'è, la Roma prenderà 60 milioni (da limare alcuni dettagli sui bonus, ma sono, appunto, dettagli) per le cessioni di Emerson Palmieri e Dzeko e il tutto sarà ufficializzato probabilmente tra giovedì e venerdì. Se Dzeko si mettesse di traverso o il Chelsea non facesse uno strappo alla regola, il bosniaco resterebbe giallorosso mentre Emerson Palmieri volerebbe comunque a Londra: trattativa slegata, da 25 milioni.

MONCHI A PREMIUM: "LE OFFERTE NON INTERESSANO"

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a Premium prima del match contro la Sampdoria: "Ora Edin è qui e ci fa piacere, le offerte arrivate sino a oggi si vede che non interessano. Non interessano le offerte a noi o al giocatore? Non so se sia arrivata un'offerta, non sono il suo procuratore. Se arriva un'offerta, uno la guarda e decide. Aleix Vidal? L'ho già avuto al Siviglia, è un giocatore del Barcellona, non parlo di giocatori che non sono della Roma