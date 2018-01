Roma, Dzeko-Chelsea ai dettagli: il bosniaco ha detto sì

Le immagini girate in esclusiva ieri da Premium Sport hanno in qualche modo anticipato la conclusione di quella che potrebbe essere la trattativa più importante per il calcio italiano nel mercato di gennaio. Edin Dzeko ha detto sì al Chelsea, l'attaccante bosniaco si è convinto grazie alla telefonata di Antonio Conte, che gli ha promesso spazio, e (soprattutto) grazie agli 8 milioni netti che percepirà nel primo anno e mezzo a Londra.

È stata proprio la questione durata del contratto a frenare la trattativa nelle ultme ore, ma come riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, ormai si è in una fase troppo avanzata per far saltare il banco. L'accordo tra le due società c'è, la Roma prenderà 60 milioni (da limare alcuni dettagli sui bonus, ma sono, appunto, dettagli) per le cessioni di Emerson Palmieri e Dzeko e il tutto sarà ufficializzato probabilmente tra giovedì e venerdì.

Restano alcuni dubbi sul contratto del bosniaco, ma saranno risolti: il giocatore vorrebbe due anni e mezzo (il suo accordo con la Roma scade nel 2021), il Chelsea potrebbe decidere di offrirgli un anno e mezzo a certe cifre, alte (8 milioni netti), e poi fare un'opzione per il secondo anno, magari con uno stipendio più basso. Sono dettagli, la valanga è partita e non può essere fermata, Dzeko volerà a Londra.