Roma, Di Francesco sarà il nuovo allenatore. Ed è caccia a Berardi

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma nell'umidità dei 28 gradi di Miami, il dato è stato tratto. James Pallotta, in compagnia di Monchi, Baldissoni e Gandini, ha scelto il nuovo allenatore della Roma. Eusebio Di Francesco prenderà il posto lasciato libero da Luciano Spalletti.



Con lui, da Sassuolo, potrebbero arrivare in molti. Quel Pellegrini che la Roma ha rimpianto assai quest'anno, ma anche Berardi, se la trattativa col Liverpool per la cessione di Salah, supererà quota 40 milioni. Per ora i Reds sono fermi a 34, ma l'affare si può fare. C'è poi il discorso su Defrel che la Roma ha inseguito a gennaio, senza concretizzarlo.



Chiede a Di Francesco di portarlo con lui nella capitale anche Acerbi, perché nella poco invidiabile tradizione giallorossa di perdere un difensore in ogni sessione di mercato o quasi, stavolta dovrebbe toccare a Rüdiger e non a Manolas. il tedesco, infatti, piace a Spalletti pronto all'avventura con l'Inter, mentre Manolas secondo l'ex allenatore della Roma è un ottimo centrale ma non sa impostare l'azione.



Una Roma cangiante, che poggia le basi sul rinnovo di De Rossi per due anni e quello di Strootman fino al 2022, con - in allegato in tempo di mercato - la voce di un interessamento per l'argentino Driussi, attaccante del River. Torna sicuramente a Roma, forse col ruolo di team manager e comunque raccordo tra società e squadra, Morgan De Sanctis.

