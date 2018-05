Roma, Di Francesco: "Avevo cercato Balotelli già al Sassuolo"

Eusebio Di Francesco non chiude all'arrivo di Balotelli alla Roma. Nel corso di un'intervista a Tiki Taka il tecnico giallorosso ha espresso il suo apprezzamento per l'attaccante del Nizza (contratto in scadenza a giugno): "Naturalmente Mario mi piace. Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo. A queste cose comunque penseremo più avanti e abbiamo le idee chiare su quello che ci serve. Ma è indubbio che Balo sia un giocatore dalle grandi qualità".



Le idee chiare alle quali fa riferimento il tecnico giallorosso riguardano la necessità di intervenire la prosssima estate per rendere ancora più competitiva una squadra che è arrivata in semifinale Champions e ha agguantato la qualificazione alla Coppa dalla grandi orecchie in campionato: "Dobbiamo rinforzare difesa, centrocampo e attacco".



Spazio anche a una considerazione sull'esito della lotta tricolore: "Secondo me la pecca del Napoli è stata quando si è trovato a meno uno, si sono sentiti vincitori. L'ambiente può aver condizionato il gruppo. Una squadra abituata a vincere ha tirato fuori l'orgoglio. La Juve è rimasta sul pezzo e ha meritato questo scudetto".