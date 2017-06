Roma-Defrel in salita: offerta di 16 milioni, il Sassuolo ne vuole 25

Gregoire Defrel dovrà farsene molto probabilmente una ragione: difficilmente lascerà il Sassuolo per trasferirsi a Roma. Oggi i due club hanno provato a intavolare una trattativa, ma le parti sono rimaste lontanissime: l'offerta giallorossa è di 16 milioni di euro, gli emiliani ne vogliono 25. A tre giorni dalla fine del mercato, sembra impossibile che la distanza di 9 milioni venga cancellata. Defrel ha fatto capire alla società di voler fare il salto in una grande squadra che lotta per lo scudetto, ma l'a.d. Carnevali lo ha più volte stoppato: ultimamente il francese è "retrocesso" nelle gerarchie di Di Francesco e lo stesso Spalletti, interrogato sul giocatore, è apparso piuttosto freddo.