Roma-Defrel, il Sassuolo dice no. Carnevali: "La volontà del giocatore non conta, si adegui"

Gregoire Defrel si scordi pure la Roma: fino a giugno resterà al Sassuolo e a giudicare dalle parole dell'a.d. Carnevali gli converrà accettare di buon grado la decisione onde evitare la rottura con la società.



L'amministratore delegato non usa frasi di circostanza per chiarire la situazione dell'attaccante francese, autore di 6 gol fino a questo momento e valutato intorno ai 20 milioni: "Richieste ufficiali da parte della Roma per Defrel non ne abbiamo mai avute. E comunque non abbiamo nessuna intenzione di cederlo nel mercato di gennaio. Da sempre in questo periodo non vendiamo i nostri pezzi migliori. La volontà del giocatore? Quello che conta è la volontà della società e della nostra proprietà, e Defrel deve adeguarsi a quello che vogliamo".



Ali tarpate, dunque: la Roma segue Defrel per rinforzare il proprio reparto offensivo anche perché il francese è un giocatore duttile, capace di fare sia l'esterno che la prima punta atipica. Ma al momento per l'ex attaccante del Cesena il salto in una grande squadra è rimandato.