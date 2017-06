Roma, da Sabatini a Monchi: ecco chi è il Re Mida delle plusvalenze

A Londra nasce la nuova Roma e passa da Siviglia: Ramon Rodriguez Verdejo, da tutti conosciuto come Monchi, sarà il nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Dopo il vertice di ieri nella capitale inglese con il numero uno James Pallotta e buona parte dello staff dirigenziale, nelle prossime ore l'ex 'director de futbol' del Siviglia firmerà un contratto che lo legherà alla Roma per tre anni. Monchi dunque è da considerarsi il primo tassello della Roma del dopo Sabatini. Da Nervion il presidente sivigliano Castro tace, ma da tempo ha ricevuto una comunicazione ufficiale con cui Monchi ha annunciato di rescindere il contratto che lo legava agli andalusi sino al 2020.

Ma chi è Monchi? Da portiere del Siviglia tra il 1990 e il 1999 non ha avuto grande successo, ma una volta diventato direttore sportivo si è trasformato in una sorta di Re Mida con specializzazione nelle plusvalenze: ha preso Dani Alves per 500 mila euro e l'ha rivenduto al Barcellona per 40 milioni più bonus. Non solo, Monchi ha scoperto e rivenduto a peso d'oro anche gente come Rakitic, Sergio Ramos, Bacca, Medel, Krichowiak: tutti presi a poco e rivenduti a molto.

Con i giocatori scoperti e portati a Siviglia il club andaluso ha vinto 5 Europa League, 2 Coppe del Re, 1 Supercoppa Europea, 1 Supercoppa di Spagna. Dopo oltre 15 anni di Siviglia eccolo alla Roma e a Monchi aveva fatto un pensiero anche il Real Madrid. Il primo nodo da sciogliere sarà quello dell'allenatore: se Spalletti deciderà di lasciare la Roma, Monchi ha già pronto il nome del sostituto: Emery oggi al Psg, ma che con Monchi al Siviglia ha vinto 3 Europa League di fila.

