Roma costretta a pagare un milione di euro alla Fiorentina per Ljajic

La Fiorentina ha vinto il ricorso contro la Roma e dovrà quindi ricevere un milione di euro dalla società giallorossa in merito alla questione Ljajic. La disputa riguardava un bonus (premio di rendimento) inserito nel contratto del giocatore al momento della cessione nel 2013, bonus riguardante la qualificazione in Champions dei capitolini.



Secondo la Roma valeva solo per la prima stagione mentre per i gigliati doveva essere applicato anche per la seconda. Ora il Tribunale Federale Nazionale dà ragione alla società dei Della Valle che avrà quindi in cassa un milione in più.