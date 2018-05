Roma, Coric in Italia: visite nei prossimi giorni

La notizia dell'accordo tra Roma e Dinamo Zagabria risale a circa due settimane fa, ora anche il giocatore si fa vedere in Italia: Ante Coric è sbarcato nella Capitale sabato pomeriggio e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con la società giallorossa.



Il centrocampista croato (che può essere impiegato anche come trequartista) classe 1997 costerà una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro e consentirà ad Eusebio Di Francesco di svecchiare il reparto, Coric è uno dei prospetti europei più interessanti e vanta già 4 presenze nella nazionale maggiore.