Roma, con Di Francesco in arrivo anche Pellegrini e Defrel

Giorni caldi alla Roma e non solo per il termometro che supera i 30 gradi. A meno di un mese dal raduno a Trigoria fissato per i primi di luglio, la società deve chiudere col Sassuolo per Di Francesco. Clausola di 3 milioni e bonus del tecnico hanno rallentato una operazione che deva andare in porto adesso. Magari inserendo Tumminiello e aggiungendo del contante che la Roma inzialmente non voleva dare ai neroverdi. Perché c'é da volare a Boston per le presentazioni con Pallotta - è successo con Garcia e con Spalletti - e poi andare giù a capofitto sul mercato con Monchi.



Probabile che arrivino Pellegrini e Defrel perché Salah é sempre più determinato a riprendersi la Premier con la maglia del Liverpool. La Roma non può tirare troppo la corda, dopo la prima offerta di 35 milioni di euro del club inglese. Facile che si chiuda a breve, anche per sbloccare le operazioni in entrate di Monchi che valuta sempre con molta attenzione i segnali che giugnono dall'Inter.



Spalletti vuole Rudiger e la sua determinazione fa si che la quotazione superi i 30 milioni di euro. Ma Di Francesco in via ufficiosa ha già fatto sapere ai suoi futuri dirigenti che vorrebbe chiudere la campagna acquisti e cessioni prima del ritiro di Pinzolo, dove in 7 giorni il tecnico dovrà gettare le basi per il 4-3-3 che caratterizzerà la Roma del futuro. Bocche cucite, invece, sullo scontro tra Manolas e Dzeko - in Bosnia-Grecia - mentre continua il silenzio assordante su quello che sarà l'eventuale futuro di Totti nello staff dirigenziale giallorosso.

Marco Cherubini