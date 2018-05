Roma, chieste informazioni alla Fiorentina per Chiesa

Nel corso degli ultimi mesi Federico Chiesa, che ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2022 non più tardi di sei mesi fa, è stato accostato a Inter e Napoli ma c'è un'altra pretendente al figlio dell'ex giocatore della Nazionale. La Gazzetta dello Sport riporta come la Roma abbia chiesto informazioni ai viola: "Se avete intenzione di cedere Chiesa, fateci sapere".



Il classe 1997, valutato circa 50 milioni di euro, potrebbe sostituire Diego Perotti o Stephan El Shaarawy in caso di partenza: il primo potrebbe tornare al Siviglia, il secondo (come scritto da Repubblica) sarebbe ceduto se arrivasse una buona offerta perché, duttilità a parte, verrebbe giudicato discontinuo.



L'alternativa più economica a Chiesa è Simone Verdi per il quale il Bologna chiederebbe una cifra attorno ai 25 milioni di euro: già a gennaio, quando l'esterno sembrava a un passo dal Napoli, la Roma aveva fatto un sondaggio.