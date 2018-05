Roma-Balotelli, passi avanti, ma il vero obiettivo è Bonaventura

La Roma e Mino Raiola hanno ripreso a parlare di Mario Balotelli. Una proposta caduta nel vuoto qualche tempo fa e adesso rilanciata perché con l'agente dell'attaccante il club di Pallotta è in pressing su un altro suo assistito: Giacomo Bonaventura, il vero obiettivo per la Roma della prossima stagione. Non sarà facile strappare al Milan il prezioso jolly, ma un contratto in scadenza nel 2020, la pressione e le richeiste di Raiola consigliano di restare prudenti nelle valutazioni.



Con la semifinale di Champions e i quasi 100 milioni di introiti, la Roma adesso può permettersi di cambiare strategie e soprattutto di sentirsi un club non costretto a cedere per forza i suoi pezzi migliori. Balotelli rientrebbe invece, sicuramente un po' spinto dal suo procuratore, nel novero di quelle scommesse ad un costo ragionevole, per accompagnare l'uscita di Dzeko, prevista probabilmente tra una stagione.



L'attaccante del Nizza è in scadenza di contratto con il Liverpool, ma il club francese sostiene di avere un accordo con Raiola per incassare 10 milioni di euro dall'eventuale cessione, attraverso un rinnovo automatico del contratto. Dettagli da valutare, come lo stipendio di 5 milioni di euro a stagione che Balotelli ha preso quest'anno a Nizza con l'aiuto del Liverpool.



Conoscendo le abitudini di Raiola di spostare appena può i suoi giocatori in coppia, ricordando per esempio il giro dei club europei di Maxwell e Ibrahimovic, passati dall'Inter al Barcellona fino al Paris Saint-Germain, occhio adesso all'offertone Balotelli-Bonaventura in salsa giallorossa.