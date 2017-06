Roma, Baldissoni: "Di Francesco? Se ci sarà un nuovo tecnico, sarà bravo"

Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, dribbla le voci insistenti su Di Francesco al posto di Spalletti nella prossima stagione: "Pazientate ancora un po', ne parliamo a fine anno. Su Di Francesco, Montella, Mancini e altri nomi sono indiscrezioni infondate. Se ci sarà un nuovo allenatore sarà bravo, che è più importante che sapere se sarà italiano o straniero".



Poi su Totti: "Ci siamo trovati a gestire un momento delicato, il ritiro del giocatore forse migliore della storia del calcio italiano e sicuramente il più importante nella storia di questa squadra. Bisognerebbe mettere ogni cosa nel giusto contesto. Il tempo passa per tutti e noi siamo più preoccupati per l'uomo, piuttosto che per il calciatore o il dirigente. Deve essere aiutato da tutto l'ambiente, davanti ha una carriera altrettanto luminosa di quella avuta in campo".