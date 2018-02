Roma, Alisson via? Chelsea, Manchester United e Real Madrid pronte all'asta

Il gol subito da Fred non cancella le prodezze di quella stessa partita e di tutta la stagione: Alisson Becker è l'uomo copertina di questa Roma e, purtroppo per i tifosi, anche l'uomo mercato. Secondo quanto riporta il Mirror, si è già scatenata un'asta per il portiere giallorosso, col Real Madrid in prima fila, e Chelsea e Manchester United pronte a inserirsi per motivi differenti.



Alisson ha un contratto con la Roma fino al 2021 e per una volta la valutazione che fa transfermarkt, sito specializzato, di certo non potrà corrispondere al prezzo che chiederà i giallorossi per un'eventuale cessione: 16 milioni sono decisamente pochi considerando quanto sta facendo il brasiliano, aspettando il Mondiale che potrebbe far lievitare ulteriormente la cifra.



Il Real Madrid, dopo due sessioni di mercato d quasi totale immobilismo, è pronto a fare follie in estate, soprattutto se in primavera non riuscisse ad alzare alcun trofeo. Tra le priorità c'è quella del portiere, con Keylor Navas verso l'addio: De Gea e Courtois hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2019 con United e Chelsea e in passato (soprattutto lo spagnolo) sono finiti nel mirino dei blancos. Florentino Perez, però, potrebbe cambiare rotta verso Alisson e bruciare la concorrenza. Al contrario, se dovesse riprovarci per De Gea, Mourinho sarebbe pronto a sostituire lo spagnolo col portiere della Roma.