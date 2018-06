Roma, accelerazione con l'Ajax: Kluivert sempre più vicino

L'ala di un aereo e il mare di Ibiza che si allontana. Potrebbe essere questo l'indizio decisivo del futuro passaggio di Justin Kluivert, attaccante olandese classe 1999 dell'Ajax figlio di Patrick, alla Roma. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore nei giorni scorsi, il club giallorosso ha infatti intensificato i contatti con il club olandese con l’obiettivo di arrivare ad un accordo totale. L'attaccante è rientrato da Ibiza ad Amsterdam, elemento che aumenta l’ottimismo circa il raggiungimento dell’intesa.

In casa giallorossa è il Cristante-day, ma Monchi è sempre al lavoro e guarda già al prossimo affare, che sarebbe un colpo soprattutto in prospettiva per la rosa di Di Francesco. Incontrato Mino Raiola nel Principato, il direttore sportivo dei capitolini ha trovato l’accordo economico con l'agente del giovane talento dell’Ajax (alla Roma è stato offerto anche Donnarumma, ma Monchi ha detto no) e dunque ora per chiudere manca soltanto l'ok dei Lancieri. Il contratto di Kluivert va in scadenza il 30 giugno 2019, quindi per portarlo a Roma potrebbero bastare 15/20 milioni di euro. Kluivert sarebbe il quarto colpo di questa sessione di calciomercato per i giallorossi, che hanno già ufficializzato gli arrivi di Cristante, Coric e Marcano.