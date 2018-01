Rivoluzione calciomercato, nella Legge di Bilancio l'albo dei procuratori

Probabilmente se ne saranno accorti in pochi, ma il calciomercato italiano sta per essere completamente rivoluzionato da una legge dello Stato che, ripristinando titoli ed esami per poter esercitare la professione di Procuratore, mette di fatto fuori gioco quell’esercito di mogli, fratelli, padri, fidanzate eccetera che negli ultimi tre anni la Federcalcio “riconosceva” in un apposito Elenco.

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato approvato infatti anche un emendamento volto proprio alla reintroduzione dell’esame d’abilitazione e alla costituzione di un albo professionale per tutelare e garantire l’esercizio della professione di agente sportivo. In particolare questo Registro Nazionale degli Agenti sarà tenuto e disciplinato non più dalla Federazione, ma dal CONI, e ad esso si potrà accedere solo dopo aver superato un esame di idoneità subordinato al possesso di determinati requisiti soggettivi.

Si tratta di una vera e propria svolta dopo che nel 2015, su direttiva della Fifa, era stato abolito l’elenco in cui erano iscritti gli Agenti Fifa abilitati all’esercizio della professione. Negli ultimi 3 anni chiunque ha potuto rappresentare un calciatore e/o una società in un trasferimento semplicemente versando una quota da intermediario alla FIGC, ma ora con l'approvazione della Legge di Bilancio cambierà tutto.

Il Registro Nazionale degli Agenti previsto dall’art. 373 della legge di Bilancio 2018 non sarà limitato al gioco del calcio, ma si estenderà a tutto lo sport professionistico italiano.

Registro nazionale degli agenti sportivi, il testo dell’emendamento

"È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo".