Rinnovo Donnarumma, il Milan pensa a una clausola 'd'uscita'

Un clausola rescissoria, d'uscita, per convincere Raiola. Il Milan starebbe pensando a questo 'stratagemma' per risolvere la delicata questione del rinnovo di Gigio Donnarumma. Lo riferisce il Corriere della Sera. Nello specifico il portiere rossonero prolungherebbe il proprio contratto con il cluib di via Aldo Rossi (si parla di un ingaggio da 3,2 milioni di euro e l'offerta della fascia di capitano) ma avrebbe a sua disposizione una via di fuga futura qualora arrivasse un'importante proposta.



In questo modo Raiola (che da un'eventuale cessione potrebbe guadagnare non poco come avvenuto con Pogba) potrebbe scendere a più miti consigli visto che per il momento l'agente non vorrebbe trattare in attesa di capire quali saranno le mosse sul mercato del nuovo Milan. Ma Fassone e Mirabelli non possono aspettare fino al termine dell'estate: Donnarumma è troppo importante e il suo futuro non deve restare in bilico. Da qui l'ultima idea per blindare, almeno per il momento, l'estremo difensore milanista.