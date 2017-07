Retromarcia Juve: vuole rivedere l'accordo con la Samp per Schick?

Giallo di mercato. A più di due settimane dalle visite mediche, la Juventus non ha ancora tesserato Patrik Schick. Secondo alcune indiscrezioni l'attaccante polacco avrebbe ottenuto l'idoneità dopo i primi test dello scorso 22 giugno (la seconda parte si è svolta in patria il 27) ma il club di corso Galileo Ferraris non sarebbe più convinto delle cifre dell'operazione e vorrebbe rivedere gli accordi con la Sampdoria.



Complessivamente si tratta (bonus compresi) di un'operazione da 30,5 milioni di euro. I Campioni d'Italia avevano dato ai doriani anche la possibilità di scegliere alcuni giocatori come parziali contropartite: si era parlato ad esempio di Bentancur in prestito, di Orsolini e Favilli. Ora si fa strada l'ipotesi di un ripensamento forse dovuto all'acquisto ormai concluso di Douglas Costa e a quello probabile di Bernardeschi. In attesa di comunicazioni ufficiali resta il mistero.