Reina e Napoli ai saluti: Guardiola lo aspetta al City

Le strade di Pep Guardiola e Pepe Reina potrebbero presto incrociarsi ancora dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il portiere azzurro si appresta a lasciare il Napoli per ricongiungersi con l'allenatore al Manchester City.

I due sono stati insieme in Baviera nel 2014 per espicita richiesta del tecnico spagnolo, che apprezza moltissimo la capacità di giocare coi piedi dell'ex portiere del Liverpool e ora potrebbero tornare a lavorare insieme in Premier League. Il contratto di Reina col Napoli scade nel 2018 e sembra che lo spagnolo sia ai ferri corti con De Laurentiis per quanto successo alla cena di fine stagione.

Il City proporrebbe aa Reina un contratto biennale, ma occhio anche alle mire del Newcastle neopromosso, dove in panchina siede l'amico Rafa Benitez: fu proprio quest'ultimo a portarlo all'ombra del Vesuvio nel 2013 dopo averlo avuto al Liverpoo.

Dopo tre stagioni, intervallate dalla parentesi Bayern, Reina e il Napoli sembrano giunti ai saluti: la Premier chiama, Pepe risponderà?