Real, Zidane vuole trattenere Morata. Ma c'è già l'accordo con il Milan

Alvaro Morata si avvicina al Milan. I rossoneri avrebbero già trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Mancherebbe l'intesa con il Real Madrid: il club di via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per battere la concorrenza del Manchester United di Mourinho.



Nella squadra di Montella l'attaccante spagnolo sarebbe titolare inamovibile e rappresenterebbe il fiore all'occhiello del nuovo corso cinese. A spingere per il ritorno in Italia è anche la fidanzata e futura sposa del bomber. Alice Campello è infatti di Mestre e di professione fa la modella e fashion blogger: Milano per lei sarebbe la destinazione perfetta. Il capoluogo lombardo poi non è molto lontano da Torino, dove Morata ha lasciato tanti amici.



Sembra dunque difficile che possa avere successo il pressing di Zidane per non far partire la punta ex Juve. Il tecnico dei Blanos, secondo quanto riporta As, vuole puntare sull'attaccante nella prossima stagione (quella dei Mondiali in Russia) e gli ha promesso più minuti, riconoscendo che nell'ultimo campionato non ha giocato quanto avrebbe meritato. Come detto però le avances sono tardive: le lacrime alla festa per la conquista della Liga sanno di addio. Il futuro di Morata si sta tingendo di rossonero.