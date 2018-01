Real, sarà rivoluzione: Neymar-Icardi-Alisson sul taccuino di Perez

Sarà una rivoluzione Real, la stampa spagnola ne è già certa. Comunque vada questa Champions, decisiva soprattutto per il futuro di Zidane, Florentino Perez sta preparando l’estate del cambiamento. Non solo l’amore perduto per il tecnico, il numero uno del Real Madrid potrebbe dire addio anche a chi è stato per anni l’uomo simbolo.

CR7, che si è appena visto negare l'adeguamento di contratto, potrebbe insomma cambiare aria, con tanto di cash pronto a riempire le casse merengues. C'è da dire comunque che il club spagnolo non ha certo problemi di liquidità, anche per questo la cifra stanziata per il rinnovamento, scrivono in Spagna, si aggira già intorno ai 300 milioni di euro.

Florentino torna all’antico, al mix di spese folli e grandi nomi pronti ad infiammare Madrid, quello insomma che non è successo nelle ultime stagioni, nonostante le cessioni di James Rodriguez e Morata. E allora si compila la lista, dove il primo nome è quello di Neymar, il brasiliano che è diventato un pallino del presidente del Real e che non sembra essere insensibile al fascino della Camiseta Blanca.

Un’eventuale cessione di CR7 potrebbe proprio aprire davvero le porte all’ex stella del Barcellona. Di sicuro arriverà un nuovo bomber, dato che Benzema dopo un’avventura decennale è al passo d’addio. L’obiettivo numero uno è Harry Kane (il preferito dei tifosi), anche se il Tottenham per ora ha detto no. E allora ecco spuntare i nomi di Icardi e Lewandoski. E per rinforzare il reparto offensivo nella lista non può certo mancare il nome della stella del Chelsea Hazard (che per ora non rinnova con i Blues...).

Grandi movimenti anche sul portiere: de Gea e Cortuois sono sul taccuino, anche se difficilmente Manchester United e Chelsea saranno d’accordo, e allora si fa largo l'ipotesi Alisson, il numero uno giallorosso, che al momento sembra avere superato Donnarumma nelle preferenze. Sarà dunque un’estate infuocata per il Real, come la panchina di Zidane, ma per il tecnico l'estate comincerà dalla doppia sfida degli ottavi con il Psg (in esclusiva su Premium Sport).