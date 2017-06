Real, Morata e James verso Milano: pronti 100 mln per Mbappè

Un doblete atteso ed arrivato dopo 59 anni. Zidane è nella storia del Real Madrid: ha vinto insieme Liga e Champions League per la prima volta nel nuovo millennio. Una storia di cui fanno parte anche Morata e James Rodriguez due giocatori dalle cui cessioni attingere valuta pregiata per costruire una squadra ancora più forte.I due attaccanti, infatti, che hanno trovato poco spazio in questa stagione potrebbero essere messi sul mercato.

Milan e Inter, ma non solo, sono pronte a fare un’offerta a Florentino Perez. Di sicuro Morata in Italia ci tornerà il 17 giugno quando a Venezia sposerà Alice Campello poi inizierà a pensare al futuro. L’ex attaccante della Juventus piace al Milan. Mirabelli e Fassone hanno avuto già un colloquio con il giocatore. In settimana parleranno con Florentino Perez presentando un’offerta da 60 milioni di euro.

I rossoneri vogliono sognare in grande e hanno deciso ormai da tempo di puntare su uno degli attaccanti più importanti sul mercato. Nel frullatore del calciomercato potrebbe finire anche James Rodriguez. Ma chi vorrà l’attaccante colombiano dovrà alzare la posta in palio sull’attuale ingaggio, 8 milioni netti a stagione, che il Real Madrid gli garantisce fino al 2020. Piace all’Inter e alla Juventus, anche se una vera e propria trattativa ancora non c’è. Costo del cartellino tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Sul giocatore c’è il Manchester United, in fila con altre squadre inglesi tra cui i soliti cugini del City.

Sul mercato in entrata la politica del Real Madrid è cambiata motlo negli ultimi anni puntando soprattutto sui giovani. Ma i tifosi dei blancos si aspettano il grande colpo. L’obiettivo numero uno resta quello del portiere. Una corsa a due tra Courtois e De Gea con quest’ultimo che resta il preferito da Florentino Perez. Ma il colpo grosso si potrebbe chiamare Mbappè. Real pronto a fare follie per l’attaccante del Monaco con un’offerta da 100 milioni di euro al club francese.

Pietro Pinelli