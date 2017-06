Real Madrid, ufficiale: Modric rinnova fino al 2020

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Legia Varsavia, il Real Madrid annuncia un rinnovo importante: Luka Modric ha infatti prolungato il proprio contratto con il Real Madrid fino al 2020. Ottima notizia per Zinedine Zidane, che potrà contare ancora a lungo su uno dei migliori centrocampisti del panorama internazionale. Grande campione proprio come il compagno di squadra e di reparto, Toni Kroos, che, come lui, ha recentemente rinnovato con il Real sempre fino al 2020.